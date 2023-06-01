КДК РФС получил от «Спартака» дополнительные материалы по поведению Роши
- РИА Новости
«Да, мы получили дополнительные материалы. «Спартак» сделал свою клубную экспертизу и направил её в КДК», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Представители «Спартака» обращают внимание КДК на интервью Роши, где он произнёс слово «клоун». За это высказывание защитнику может грозить до двух матчей дисквалификации.
После дерби в рамках РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев получил четыре матча дисквалификации за демонстрацию неприличного жеста в адрес Роши.
Ранее сообщалось, что «Спартак» запросил у РФС полный текст решения по дисквалификации Соболева.