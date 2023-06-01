Хавбек «Локомотива» Карпукас назвал первые сборы с тренером Галактионовым «убийством»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о первых сборах команды с новым главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Я хотел выложить в социальные сети фотографию, где я еле стою, и подписать: «Убийство в Абу-Даби». Было очень тяжело. Понимал, что впереди ещё 38 дней... Но мы спортсмены, готовы терпеть. Потом уже стало полегче», — цитирует Карпукаса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 20-летний Карпукас сыграл в 33 матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Локо» рассчитан до 31 мая 2025 года.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. «Локомотив» с 42 очками располагается на девятой позиции.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался об увольнении Юрия Сёмина с поста главного тренера столичного клуба.