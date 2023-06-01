Пейчинович: в историческом плане увольнение Сёмина является позором для «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался об увольнении Юрия Сёмина с поста главного тренера столичного клуба.

«После того как убрали Сёмина, я вообще перестал чему‑либо удивляться. Это вообще позор для «Локомотива» в историческом плане. Руководство приходит и уходит, а тренеров и игроков будут помнить и через 30—40 лет», — цитирует Пейчиновича «Матч ТВ».

75-летний специалист суммарно работал главным тренером железнодорожников 22 года. При нём «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка страны и трижды — Суперкубка страны. Он покинул «Локомотив» в 2020 году.

Ранее Сёмин заявил, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не смог показать хороший результат из-за тренера Славиши Йокановича.