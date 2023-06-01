Гендиректор РУСАДА Логинова сообщила о намерении уделить внимание тестированию спортсменов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что организация планирует уделить внимание тестированию спортсменов.

«Соглашение мы сейчас подписали о том, что ещё больше внимания уделим тестированию, в том числе юных спортсменов. Мы действуем не для наказания, а для того, чтобы обеспечить вас правом на честный и чистый спорт», — сказала Логинова на Международном форуме юных олимпийцев.

1 июня ОКР и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве на Международном форуме юных олимпийцев.

Исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. В декабре 2020-го CAS встал на сторону WADA, которое подало иск к РУСАДА. В сентябре WADA провело аудиторскую проверку деятельности коллег из России, после чего было вынесено одно критическое замечание в части несоответствия законодательства РФ новому Кодексу WADA от 1 января 2021 года.

Ранее Логинова прокомментировала сообщение WADA о сохранении статуса несоответствия организации Всемирному антидопинговому кодексу.