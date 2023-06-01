Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гендиректор РУСАДА Логинова сообщила о намерении уделить внимание тестированию спортсменов

Короткая ссылка
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что организация планирует уделить внимание тестированию спортсменов.
Гендиректор РУСАДА Логинова сообщила о намерении уделить внимание тестированию спортсменов
  • РИА Новости

«Соглашение мы сейчас подписали о том, что ещё больше внимания уделим тестированию, в том числе юных спортсменов. Мы действуем не для наказания, а для того, чтобы обеспечить вас правом на честный и чистый спорт», — сказала Логинова на Международном форуме юных олимпийцев.

1 июня ОКР и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве на Международном форуме юных олимпийцев.

Исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. В декабре 2020-го CAS встал на сторону WADA, которое подало иск к РУСАДА. В сентябре WADA провело аудиторскую проверку деятельности коллег из России, после чего было вынесено одно критическое замечание в части несоответствия законодательства РФ новому Кодексу WADA от 1 января 2021 года.

Ранее Логинова прокомментировала сообщение WADA о сохранении статуса несоответствия организации Всемирному антидопинговому кодексу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить