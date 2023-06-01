Международная федерация тенниса не накажет Джоковича за заявление о Косове

Международная федерация тенниса (ITF) не будет наказывать серба Новака Джоковича после его заявлений о Косове на «Ролан Гаррос».

«Правила поведения игроков на турнирах Большого шлема регулируются сводом правил Большого шлема, который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нём нет положений, запрещающих политические высказывания», — заявил представитель ITF.

Напомним, что Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие».

В социальных сетях требуют дисквалифицировать Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии.

Ранее олимпийский комитет Косова потребовал возбудить дисциплинарное дело против Джоковича.