Тен Хаг объяснил, почему «Бавария» всегда становится чемпионом Германии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о чемпионском характере «Баварии», за которую он ранее выступал.

«Почему «Бавария» всегда становится чемпионом? Потому что они верят в победу. Это Mannschaft, команда. Для них нет ничего важнее команды. Они стойкие, справляются с неудачами и борются до конца», — заявил тен Хаг.

27 мая команда обыграла «Кёльн» в матче 34-го тура чемпионата Германии и в 11-й раз подряд стала чемпионом Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель не уйдёт из «Баварии» после увольнения Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.