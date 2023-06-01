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Тен Хаг объяснил, почему «Бавария» всегда становится чемпионом Германии

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о чемпионском характере «Баварии», за которую он ранее выступал.
Тен Хаг объяснил, почему «Бавария» всегда становится чемпионом Германии
  • Gettyimages.ru

«Почему «Бавария» всегда становится чемпионом? Потому что они верят в победу. Это Mannschaft, команда. Для них нет ничего важнее команды. Они стойкие, справляются с неудачами и борются до конца», — заявил тен Хаг.

27 мая команда обыграла «Кёльн» в матче 34-го тура чемпионата Германии и в 11-й раз подряд стала чемпионом Бундеслиги. 

Ранее сообщалось, что Томас Тухель не уйдёт из «Баварии» после увольнения Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

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