Павлюченко: не имею права пропустить ретроматч между сборной России и «Зенитом»
- РИА Новости
«Я не имею права пропустить этот матч. Ещё и Гус Хиддинк летит, не могу не приехать к своему второму отцу, чтобы его обнять. Когда мне сказали, что состоится такой матч, я уже начал собирать вещи. На 15 июня отложу все дела», — цитирует Павлюченко kp.ru.
15 июня в Санкт-Петербурге пройдёт ретроматч между сборной России и «Зенита» образца 2008 года.
Встреча будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также в честь завоевания сборной России бронзовых медалей на Евро-2008.
Возглавлять команды будут Гус Хиддинк и Дик Адвокат.
Ранее Данни объяснил, почему не сыграет в ретроматче «Зенита» и сборной России.