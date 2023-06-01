Павлюченко: не имею права пропустить ретроматч между сборной России и «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко примет участие в ретроматче между национальной командой и «Зенитом» образца 2008 года.

«Я не имею права пропустить этот матч. Ещё и Гус Хиддинк летит, не могу не приехать к своему второму отцу, чтобы его обнять. Когда мне сказали, что состоится такой матч, я уже начал собирать вещи. На 15 июня отложу все дела», — цитирует Павлюченко kp.ru.

15 июня в Санкт-Петербурге пройдёт ретроматч между сборной России и «Зенита» образца 2008 года.

Встреча будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также в честь завоевания сборной России бронзовых медалей на Евро-2008.

Возглавлять команды будут Гус Хиддинк и Дик Адвокат.

Ранее Данни объяснил, почему не сыграет в ретроматче «Зенита» и сборной России.