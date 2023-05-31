Данни объяснил, почему не сыграет в ретроматче «Зенита» и сборной России
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«Это правда, что меня пригласили на матч, но я не смогу присутствовать. Я отдыхаю с семьёй в Греции с 7 по 18 июня! Мне грустно, что я не сыграю в этом матче», — цитирует Данни «СЭ».
15 июня в Санкт-Петербурге пройдёт ретроматч между сборной России и «Зенита» образца 2008 года.
Встреча будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также в честь завоевания сборной России бронзовых медалей на Евро-2008.
Возглавлять команды будут Гус Хиддинк и Дик Адвокат.
Ранее Александр Бородюк прокомментировал новость о возможном ретроматче сборной России с «Зенитом» образца 2008 года.