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Данни объяснил, почему не сыграет в ретроматче «Зенита» и сборной России

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Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни рассказал о причинах отсутствия на ретроматче петербургского клуба и сборной России образца 2008 года.
Данни объяснил, почему не сыграет в ретроматче «Зенита» и сборной России
  • globallookpress.com

«Это правда, что меня пригласили на матч, но я не смогу присутствовать. Я отдыхаю с семьёй в Греции с 7 по 18 июня! Мне грустно, что я не сыграю в этом матче», — цитирует Данни «СЭ».

15 июня в Санкт-Петербурге пройдёт ретроматч между сборной России и «Зенита» образца 2008 года. 

Встреча будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также в честь завоевания сборной России бронзовых медалей на Евро-2008.

Возглавлять команды будут Гус Хиддинк и Дик Адвокат.

Ранее Александр Бородюк прокомментировал новость о возможном ретроматче сборной России с «Зенитом» образца 2008 года.

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