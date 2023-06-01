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Агент Ренана назвал ужасными расистские комментарии в адрес игрока

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Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» и сборной Бразилии U-21 Роберта Ренана, прокомментировал расистские высказывания в адрес игрока в матче 1/8 финала молодёжного чемпионата мира с Тунисом.
Агент Ренана назвал ужасными расистские комментарии в адрес игрока
  • Gettyimages.ru

«Если футболист зайдёт в интернет и увидит это, он сойдёт с ума. Такое не имеет никакого отношения к футболу. Эти комментарии в адрес Ренана ужасны», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бразильской команды. Ренан получил красную карточку и пропустит следующую игру.

После матча игрок опубликовал в соцсетях скриншот сообщений с расистскими высказываниями в свой адрес.

Ранее бразильская конфедерация футбола выпустила заявление о расистском скандале вокруг Ренана.

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