Агент Ренана назвал ужасными расистские комментарии в адрес игрока
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«Если футболист зайдёт в интернет и увидит это, он сойдёт с ума. Такое не имеет никакого отношения к футболу. Эти комментарии в адрес Ренана ужасны», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бразильской команды. Ренан получил красную карточку и пропустит следующую игру.
После матча игрок опубликовал в соцсетях скриншот сообщений с расистскими высказываниями в свой адрес.
Ранее бразильская конфедерация футбола выпустила заявление о расистском скандале вокруг Ренана.