Агент Ренана назвал ужасными расистские комментарии в адрес игрока

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» и сборной Бразилии U-21 Роберта Ренана, прокомментировал расистские высказывания в адрес игрока в матче 1/8 финала молодёжного чемпионата мира с Тунисом.

«Если футболист зайдёт в интернет и увидит это, он сойдёт с ума. Такое не имеет никакого отношения к футболу. Эти комментарии в адрес Ренана ужасны», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бразильской команды. Ренан получил красную карточку и пропустит следующую игру.

После матча игрок опубликовал в соцсетях скриншот сообщений с расистскими высказываниями в свой адрес.

Ранее бразильская конфедерация футбола выпустила заявление о расистском скандале вокруг Ренана.