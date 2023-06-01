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Бразильская конфедерация футбола выпустила заявление о расистском скандале вокруг Ренана

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Бразильская конфедерация футбола прокомментировала расистский скандал вокруг защитника «Зенита» Роберта Ренана после матча со сборной Туниса на молодёжном чемпионате мира.

«Бразильская конфедерация футбола направила в ФИФА протест против расистских действий, которым подвергся Роберт Ренан. Мы категорически осуждаем любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпим подобных случаев в спорте», — говорится в заявлении.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бразильской команды. Ренан получил красную карточку и пропустит следующую игру.

После матча игрок опубликовал в соцсетях скриншот сообщений с расистскими высказываниями в свой адрес.

Ранее сообщалось, что Ренан не собирается покидать «Зенит» и останется в команде на следующий сезон.

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