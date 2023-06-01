Ромеро: Примера изучает финансовые возможности «Барселоны» для подписания Месси
По информации инсайдера Жерара Ромеро, перед этим руководство лиги должно изучить экономический план «Барселоны» на следующий сезон. Представители Примеры уже звонили отцу Месси и попросили его подождать до 5 июня.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач в 40 матчах за ПСЖ. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Месси зарплату в 33 раза меньше, чем клуб из Саудовской Аравии.