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Ромеро: Примера изучает финансовые возможности «Барселоны» для подписания Месси

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Испанская Примера может позволить «Барселоне» подписать контракт с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.

По информации инсайдера Жерара Ромеро, перед этим руководство лиги должно изучить экономический план «Барселоны» на следующий сезон. Представители Примеры уже звонили отцу Месси и попросили его подождать до 5 июня.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач в 40 матчах за ПСЖ. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Месси зарплату в 33 раза меньше, чем клуб из Саудовской Аравии.

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