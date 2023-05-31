«Барселона» предложила Месси зарплату в 33 раза меньше, чем клуб из Саудовской Аравии

Каталонская «Барселона» сделала неофициальное предложение нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси о переходе в клуб летом 2023 года.

По информации журналиста Марты Роман, каталонцы готовы платить. 35-летнему форварду €12—13 млн в год после вычета налогов. Отмечается, что Месси устроило такое предложение.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач в 40 матчах за ПСЖ. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на €1,2 млрд за два года.