Моуринью: несправедливое поражение «Ромы» со спорными инцидентами, судья казался испанцем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о судействе в финальном матче Лиги Европы УЕФА с «Севильей».

«Мы смертельно устали физически и морально, мертвы, потому что думаем, что это несправедливое поражение с множеством спорных инцидентов. Это была напряжённая, мужественная, яркая игра с судьёй, который казался испанцем», — сказал Моуринью.

Он добавил, что игрок «Севильи» Эрик Ламела должен был получить вторую жёлтую карточку и покинуть поле.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее сообщалось, что Моуринью после отпуска обсудит с руководством «Ромы» своё будущее в команде.