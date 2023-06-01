Призёр Олимпиады по велоспорту Войнова хочет продолжить карьеру после рождения ребёнка

Призер Олимпийских игр по велоспорту на треке Анастасия Войнова дала понять, что не собирается завершать карьеру из-за недопуска к международным соревнованиям.

«Мне непонятно, за что на меня наложен запрет. Сейчас я нахожусь в положении и этот сезон точно пропущу. Но потом, после родов, я намерена возобновить тренировки и вернуться в спорт», — цитирует Войнову ТАСС.

30-летняя спортсменка призналась, что ей очень хочется снова выступать за свою страну под национальным флагом.

«А не на каких-то непонятных условиях. Неприятно мне все это», — добавила Войнова.

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил Войновой участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

Войнова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовую Игр-2021 года в Токио. Также в коллекции спортсменки четыре победы на чемпионатах мира, 13 на первенствах Европы и две на Европейских играх.

Ранее сообщалось, что UCI допустил до участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе россиян Глеба Сырицу и Алексея Медведева.