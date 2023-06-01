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Аванесян: на «Ролан Гаррос» у меня получается показывать свой лучший теннис

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Россиянка Элина Аванесян призналась, что подошла к Открытому чемпионату Франции по теннису 2023 года на пике своей физической формы.

«Я пока не осознала, что произошло. Я всегда стараюсь показывать свой лучший теннис. Сегодня у меня получилось. Мне очень нравится играть на «Ролан Гаррос». Надеюсь, что через два дня мне удастся развить свой успех», — цитирует Аванесян пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннисистка из России в матче второго круга нанесла поражение француженке Леолии Жанжан в двух сетах со счётом 6:0, 7:5. Игра продолжалась 1 час 13 минут.

Следующей соперницей Аванесян станет датчанка Клара Таусон.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет €49 млн.

Ранее российская теннисистка Анна Блинкова высказалась о победе над француженкой Каролин Гарсией во втором круге «Ролан Гаррос».

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