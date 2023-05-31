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Блинкова — о победе над Гарсией: я никогда не забуду этот день

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Российская теннисистка Анна Блинкова высказалась о победе над француженкой Каролин Гарсией во втором круге «Ролан Гаррос».
Блинкова — о победе над Гарсией: я никогда не забуду этот день
  • Gettyimages.ru

«Когда мой тренер сказал мне, что я буду играть против Гарсии, я не могла думать ни о чём другом все эти дни. Я не могла ничего делать. Я, наверное, никогда не забуду этот день», — сказала Блинкова после матча.

Игра завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. Гарсия является пятой ракеткой мира.

В следующем раунде Блинкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Ранее сообщалось, что Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

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