Блинкова — о победе над Гарсией: я никогда не забуду этот день

Российская теннисистка Анна Блинкова высказалась о победе над француженкой Каролин Гарсией во втором круге «Ролан Гаррос».

«Когда мой тренер сказал мне, что я буду играть против Гарсии, я не могла думать ни о чём другом все эти дни. Я не могла ничего делать. Я, наверное, никогда не забуду этот день», — сказала Блинкова после матча.

Игра завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. Гарсия является пятой ракеткой мира.

В следующем раунде Блинкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Ранее сообщалось, что Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос».