Наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью впервые в тренерской карьере потерпел поражение в финале еврокубка.

«Севилья» нанесла поражение «Роме» по пенальти в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

60-летний Моуринью выиграл с «Ромой» Лигу конференций сезона-2021/22. Также на его счету победы с «Порту» в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. С «Интером» португалец стал победителем Лиги чемпионов, с «Манчестер Юнайтед» — Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Моуринью получил жёлтую карточку в конце дополнительного времени финала Лиги Европы.