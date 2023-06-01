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Шесть из восьми россиянок выиграли 31 мая матчи второго круга «Ролан Гаррос»

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Шесть россиянок из восьми пробились 31 мая в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Людмилу Самсонову (4:6, 7:5, 7:5), Элина Аванесян — француженку Леолию Жанжан (6:0, 7:5), Дарья Касаткина — чешку Маркету Вондроушову (6:3, 6:4), Камилла Рахимова — польку Магдалену Фрех (6:3, 6:4), Анна Блинкова — француженку Каролин Гарсию (4:6, 6:3, 7:5), Анастасия Потапова — египтянку Маяр Шериф Ахмед (3:6, 6:4, 6:1).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет €49 млн.

Ранее Андрей Чесноков поддержал вступившуюся за российских теннисистов украинку Элину Свитолину.

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