Шесть из восьми россиянок выиграли 31 мая матчи второго круга «Ролан Гаррос»
Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Людмилу Самсонову (4:6, 7:5, 7:5), Элина Аванесян — француженку Леолию Жанжан (6:0, 7:5), Дарья Касаткина — чешку Маркету Вондроушову (6:3, 6:4), Камилла Рахимова — польку Магдалену Фрех (6:3, 6:4), Анна Блинкова — француженку Каролин Гарсию (4:6, 6:3, 7:5), Анастасия Потапова — египтянку Маяр Шериф Ахмед (3:6, 6:4, 6:1).
Призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет €49 млн.
Ранее Андрей Чесноков поддержал вступившуюся за российских теннисистов украинку Элину Свитолину.