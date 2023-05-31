Рублёв ожидает тяжёлого матча в третьем круге «Ролан Гаррос» с Сонего

Россиянин Андрей Рублёв не ждёт лёгкой прогулки в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису с итальянцем Лоренцо Сонего.

«В последний раз Сонего меня обыграл. Точно могу сказать, что это будет тяжёлый матч. Посмотрим, как он сложится», — цитирует Рублёва пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он дал понять, что с уважением относится к французским болельщикам, которые поддерживают своих теннисистов.

«Это нормально. Везде поддерживают местных игроков. У Муте была отличная поддержка. Теннису нужно, чтобы трибуны были активными», — добавил Рублёв.

Теннисист из России в матче второго круга нанёс поражение в четырёх сетах Корентену Муте из Франции со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет €49 млн.

Ранее российская теннисистка Анна Блинкова высказалась о победе над француженкой Каролин Гарсией во втором круге «Ролан Гаррос».