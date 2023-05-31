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Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на последний матч в чемпионате

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит заключительный матч в чемпионате Саудовской Аравии в сезоне-2022/23 с «Аль-Фатехом».
Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на последний матч в чемпионате
  • Gettyimages.ru

Португальский игрок не попал ни в стартовый состав, ни в запас.

27 мая «Аль-Наср» лишился шансов завоевать титул чемпиона страны, уступив его «Аль-Иттихаду».

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год. В текущем сезоне он сыграл за команду 17 матчей, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии ждут трансфера Лионеля Месси.

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