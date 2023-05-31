«Севилья» и «Рома» объявили составы команд на финал Лиги Европы
- Gettyimages.ru
В составе «Севильи» матч с первых минут начнут: Буну, Навас, Баде, Гудель, Теллес, Фернандо, Ракитич, Окампос, Оливер Торрес, Хиль, Эн-Несири.
За «Рому» выйдут: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола, Дибала, Абрахам, Пеллегрини.
Встреча пройдёт в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Максим Деменко сравнил шансы «Севильи» и «Ромы» на победу в Лиге Европы.