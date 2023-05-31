Гендиректор «Балтики» рассказал, чем его удивил Игнашевич

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, чем его удивил главный тренер калининградской команды Сергей Игнашевич.

«Стабильностью. Как игрок он побывал в различных ситуациях — от момента, когда его носили на руках, до периода, когда было стыдно выходить из дома на улицу. Он удивил спокойствием, уверенностью, непоколебимостью. Мне близка его манера в общении — спокойный, рассудительный, вежливый», — цитирует Волженкина «Чемпионат».

«Балтика» под руководством Игнашевича досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

По информации Metaratings, переговоры о продлении контракта между тренером и клубом уже стартовали. Игнашевич и клуб обговаривают условия соглашения и близки к заключению сделки.

Ранее Кирилл Волженкин поделился трансферными планами перед сезоном в Российской премьер-лиге.