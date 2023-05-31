Всемирная федерация бадминтона в августе представит нормативную базу для допуска россиян

Совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) представит нормативную базу, позволяющую спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в соревнованиях в нейтральном качестве в августе.

«Структура должна соответствовать критериям приемлемости МОК для участия и направлена на обеспечение безопасных условий соревнований для всех спортсменов», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации по россиянам.