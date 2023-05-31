Ксения Шойгу заявила, что космонавты на МКС дадут старт полумарафону «Забег.рф»

Руководитель оргкомитета полумарафона «Забег.рф» Ксения Шойгу заявила, что старт мероприятию дадут космонавты на МКС.

«(Космонавты. — RT) Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев согласились и выразили желание поучаствовать в забеге непосредственно на МКС. Мы передали им флаг забега, мы передали им стартовые номера... Теперь будем бежать и в космосе... И именно из космоса будет дан старт, там прозвучит наше «начинаем» и «стартуем», — сказала Шойгу.

Полумарафон «Забег.рф» пройдёт 4 июня во всех регионах России, а также в Ереване, Минске, Бишкеке и Душанбе.

24 мая забег прошёл в Пекине.