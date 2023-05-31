Пловец Абросимов: пока шанс отобраться на Олимпийские игры остаётся

Чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов надеется, что российских спортсменов скоро допустят на крупные международные турниры.

«Просто хочется верить, что нас допустят до чемпионатов и Олимпийских игр. Наш шанс — Доха. Пока шанс и вера остаются», — приводит слова Абросимова «Матч ТВ».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о диалоге с президентом World Aquatics Хусейном Аль‑Мусалламом.