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Пловец Абросимов: пока шанс отобраться на Олимпийские игры остаётся

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Чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов надеется, что российских спортсменов скоро допустят на крупные международные турниры.
Пловец Абросимов: пока шанс отобраться на Олимпийские игры остаётся
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Просто хочется верить, что нас допустят до чемпионатов и Олимпийских игр. Наш шанс — Доха. Пока шанс и вера остаются», — приводит слова Абросимова «Матч ТВ».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о диалоге с президентом World Aquatics Хусейном Аль‑Мусалламом.

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