Гендиректор «Балтики»: 30 матчей без поражений – такого в Первой лиге не делал никто

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин оценил результаты сезона-2022/23.

«Сезон мы прошли ровно, стабильно, без потрясений. В клубе шла профессиональная работа, все в команде были сосредоточены на достижении общей цели. Без этого, естественно, невозможно было достичь таких результатов. 30 матчей без поражений — такого в Первой лиге не делал никто», — приводит слова Волженкина «Чемпионат».

«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице.

Ранее в «Балтике» не стали комментировать ситуацию с продлением контракта Сергея Игнашевича.