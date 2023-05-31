Заика заявил, что ему пришлось распилить обручальное кольцо после матча с «Зенитом»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика заявил, что ему пришлось распилить обручальное кольцо после ситуации в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Распилили, сделал подарок жене на годовщину, распилил обручалку. Дмитрий Хохлов отреагировал спокойно», — приводит слова Заики «Матч ТВ».

Заика не смог снять обручальное кольцо перед выходом на поле. Он должен был появиться на поле за десять минут до окончания встречи. Однако тренерский штаб «Сочи» из-за непредвиденной ситуации переиграл замену. Игрок в итоге не принял участия в матче.

Ранее сообщалось, что сломанный палец помешал Заике снять обручальное кольцо и выйти на замену в игре с «Зенитом».