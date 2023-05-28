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Сломанный палец помешал Заике снять обручальное кольцо и выйти на замену в игре с «Зенитом»

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Стало известно, почему игрок «Сочи» Кирилл Заика не смог снять обручальное кольцо перед выходом на поле в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

Дело в том, что 30-летний футболист сломал палец. Ему предстоит перенести операцию, сообщает «Матч ТВ».

Заика за десять минут до окончания встречи должен был появиться на поле. Однако тренерский штаб «Сочи» из-за непредвиденной ситуации переиграл замену. Игрок в итоге не принял участия в матче.

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1. В составе черноморской команды мяч забил Артур Юсупов (первая минута). У сине-бело-голубых отличился Густаво Мантуан (50-я).

Коллектив Сергея Семака (67 очков) досрочно выиграл РПЛ. «Сочи» (38) занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что петербургский клуб сделает всё возможное для сохранения Мантуана в команде.

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