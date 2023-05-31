Журова заявила, что ей неприятны действия «Арсенала», удалившего поздравление Аршавина

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о действиях «Арсенала» в отношении своего бывшего игрока Андрея Аршавина.

«Сначала «Арсенал» нормально проявил свою человеческую дружескую позицию, как лондонцы наверняка делают и с другими своими бывшими игроками. Как только поддавила украинская сторона, пошли на попятную. Неприятно это видеть», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

Пресс-служба лондонского клуба выложила в социальных сетях видео, как россиянин забил четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде», и поздравила футболиста с днём рождения. Позже пост был удалён из-за комментариев с критикой со стороны украинских пользователей.

29 мая Аршавину исполнилось 42 года. Он выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

Ранее Аршавин отреагировал на то, что лондонский «Арсенал» удалил пост, в котором поздравлял его с днём рождения.