Аршавин — об удалённом посте «Арсенала»: если бы мне не позвонили, даже не узнал бы
- РИА Новости
«Если бы мне с утра не позвонили, даже не узнал бы. Реакция соцсетей сборной очевидная», — приводит слова Аршавина Sport24.
Пресс-служба лондонского клуба выложила в социальных сетях видео, как россиянин забил четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде», и поздравила футболиста с днём рождения. Позже пост был удалён из-за комментариев с критикой со стороны украинских пользователей.
29 мая Аршавину исполнилось 42 года. Он выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
Ранее сборная России обратилась к «Арсеналу» после удаления поста c Аршавиным.