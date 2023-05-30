Аршавин — об удалённом посте «Арсенала»: если бы мне не позвонили, даже не узнал бы

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на то, что лондонский «Арсенал» удалил пост, в котором поздравлял его с днём рождения.

«Если бы мне с утра не позвонили, даже не узнал бы. Реакция соцсетей сборной очевидная», — приводит слова Аршавина Sport24.

Пресс-служба лондонского клуба выложила в социальных сетях видео, как россиянин забил четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде», и поздравила футболиста с днём рождения. Позже пост был удалён из-за комментариев с критикой со стороны украинских пользователей.

29 мая Аршавину исполнилось 42 года. Он выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

Ранее сборная России обратилась к «Арсеналу» после удаления поста c Аршавиным.