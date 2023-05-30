Тарасова и Морозов рассказали, какие виды спорта планируют попробовать во время отпуска

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова назвали виды спорта, в которых хотели бы попробовать себя.

«Хоккей, и не только пробовать, а по возможности заниматься им», — приводит слова Морозова «Чемпионат».

Тарасова же заявила, что пока находится в поиске, но летом продолжит осваивать сапы.

Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали Игр-2022 в Пекине в парном катании. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее Тарасова и Морозов объяснили, как изменился подход к тренировкам после перехода к Этери Тутберидзе.