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Тарасова и Морозов объяснили, как изменился подход к тренировкам после перехода к Тутберидзе

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Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова рассказали, как для них изменился подход к тренировкам после перехода в группу Этери Тутберидзе.
Тарасова и Морозов объяснили, как изменился подход к тренировкам после перехода к Тутберидзе
  • РИА Новости

«Подход кардинально не изменился. Нам дали лёд, команду, которая с нами работает, начиная от врачей и заканчивая тренерским штабом», — приводит слова Морозова «Чемпионат».

Тарасова отметила, что поменялся режим и количество тренировок.

«В команде Этери Георгиевны все работают на максимальный результат. Это даёт больше мотивации», — добавила фигуристка.

Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали Игр-2022 в Пекине в парном катании. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что экс-врач группы Тутберидзе Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства.

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