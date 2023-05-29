Экс-врач группы Тутберидзе Шветский подал иск о защите чести и достоинства

Экс-врач группы Этери Тутберидзе Филипп Шветский подал иск к изданию «Угол зрения» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По словам Шветского, он подал иск к изданию из-за того, что в статье его назвали «Доктор Допинг».

«В иске я прошу обязать издание опровергнуть утверждения, опубликованные им», — приводит слова Шветского ТАСС.

Шветский являлся врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее сообщалось, что в Международном олимпийском комитете надеются, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет рассмотрено как можно быстрее.