Экс-врач группы Тутберидзе Шветский подал иск о защите чести и достоинства
- РИА Новости
По словам Шветского, он подал иск к изданию из-за того, что в статье его назвали «Доктор Допинг».
«В иске я прошу обязать издание опровергнуть утверждения, опубликованные им», — приводит слова Шветского ТАСС.
Шветский являлся врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее сообщалось, что в Международном олимпийском комитете надеются, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет рассмотрено как можно быстрее.