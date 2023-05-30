Есмантович заявил, что ЦСКА не собирается создавать клуб-партнёр в КХЛ

Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович заявил журналистам, что армейцы не будут создавать партнёрскую команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Нам достаточно своего труда, школы и инфраструктуры, чтобы доказывать своё место под солнцем в рамках конкурентной борьбы по спортивным и неспортивным понятиям. Мы не смотрим, как поступают другие», — цитирует Есмантовича РИА Новости.

Седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» в Казани на «Татнефть-Арене» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее нападающий ХК ЦСКА Константин Окулов заявил, что в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.