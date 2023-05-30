Окулов заявил, что в ближайшее время подпишет новый контракт с ЦСКА

Нападающий ХК ЦСКА Константин Окулов заявил, что в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

«В ближайшее время уже подпишем контракт. Вопросом с контрактом занимался мой агент, я отдыхал. Знаю, что был интерес от других клубов. Звонили, общались, но мне всё нравится в самой организации ЦСКА», — приводит слова Окулова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 Окулов провёл 60 матчей в регулярном сезоне и набрал 54 (18 + 36) очка. На стадии плей-офф он сыграл в 27 матчах и набрал 20 (6 + 14) очков.

Ранее сообщалось, что Артём Сергеев перешёл из ЦСКА в санкт-петербургский СКА.