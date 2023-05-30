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В Британии приговорили банду, незаконно транслировавшую матчи АПЛ

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Пять человек, причастных к трём пиратским стриминговым компаниям, были приговорены в общей сложности к 30 годам и семи месяцам тюремного заключения.
В Британии приговорили банду, незаконно транслировавшую матчи АПЛ
  • AP
  • © Dave Thompson

Причастные к преступной деятельности предоставляли незаконный доступ к трансляциям матчей чемпионата Англии по футболу, сообщается на официальном сайте Английской премьер-лиги (АПЛ). 

Расследование со стороны АПЛ также выявило доказательства других серьёзных преступлений у участников. Мошеннические операции принесли злоумышленникам более $8 млн. 

Ранее полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг.

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