В Британии приговорили банду, незаконно транслировавшую матчи АПЛ
- AP
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Причастные к преступной деятельности предоставляли незаконный доступ к трансляциям матчей чемпионата Англии по футболу, сообщается на официальном сайте Английской премьер-лиги (АПЛ).
Расследование со стороны АПЛ также выявило доказательства других серьёзных преступлений у участников. Мошеннические операции принесли злоумышленникам более $8 млн.
Ранее полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг.