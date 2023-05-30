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Гурциев и Хан завоевали медали чемпионата мира по тхэквондо

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Российские и белорусские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали две медали на чемпионате мира по тхэквондо в Баку (Азербайджан).
Гурциев и Хан завоевали медали чемпионата мира по тхэквондо
  • Gettyimages.ru

Вице-чемпионом мира в категории до 58 кг стал 22-летний Георгий Гурциев, выступающий за Белоруссию с марта 2022 года. В финале он потерпел поражение от своего ровесника южнокорейца Ба Джун Сё со счётом 10:2, 15:5.

Бронзовой медалисткой в категории до 73 кг стала 23-летняя ростовчанка Полина Хан. В полуфинале она проиграла француженке Алтее Лорин.

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила 14 российских спортсменов до участия в чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе. Атлеты были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трёхэтапного процесса проверки.

Ранее сообщалось, что World Taekwondo планирует провести расследование в отношении Союза тхэквондо России из-за включения в состав организации региональной федерации Крыма.

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