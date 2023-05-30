Винер: не нужна нам Олимпиада, будем делать альтернативные соревнования

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выступила за организацию альтернативы Олимпиаде.

«Вы видите, что сейчас дети занимаются больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры! Мы будем делать для этих детей альтернативные соревнования с нашими дружественными странами», — цитирует Винер Sport24.

В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).

Ранее президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ рассказал, когда будет принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.