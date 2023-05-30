Винер: не нужна нам Олимпиада, будем делать альтернативные соревнования
- РИА Новости
«Вы видите, что сейчас дети занимаются больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры! Мы будем делать для этих детей альтернативные соревнования с нашими дружественными странами», — цитирует Винер Sport24.
В мае исполком FIG оставил в силе отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заседание исполкома организации, на котором будет обсуждаться вопрос допуска россиян и белорусов, пройдёт с 19 по 20 июля в Лозанне (Швейцария).
Ранее президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ рассказал, когда будет принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.