У бывшего футболиста ЦСКА Короева отобрали паспорт в Бангладеш

Игрок футбольного клуба «Уттара» из Бангладеш Алан Короев рассказал, что у него отобрали паспорт.

«Мой паспорт не готов. Когда приехал, отдал его представителю «Уттары», чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. С тех пор я паспорт не видел. Но человек мне сказал, что документы пока не готовы», — приводит слова Короева «Чемпионат».

По словам футболиста, «Уттара» несёт перед ним финансовые обязательства.

«У меня контракт с 1 марта, а на сегодняшний день я ни копейки не получил. Говорю: давайте разрывать, вы платите мне зарплату за два месяца, что я тут нахожусь, и покупаете билет домой. Жду уже третью неделю — у меня опасения, что мне ничего не выплатят. И не знаю, как решать этот вопрос: через ФИФА или через российское посольство. Но клуб обещал всё отдать в конце мая», — заявил он.

Короев является воспитанником ЦСКА.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий на правах аренды в шведском «Норрчёпинге», не планирует возвращаться в московский клуб.