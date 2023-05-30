У бывшего футболиста ЦСКА Короева отобрали паспорт в Бангладеш
- РИА Новости
«Мой паспорт не готов. Когда приехал, отдал его представителю «Уттары», чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. С тех пор я паспорт не видел. Но человек мне сказал, что документы пока не готовы», — приводит слова Короева «Чемпионат».
По словам футболиста, «Уттара» несёт перед ним финансовые обязательства.
«У меня контракт с 1 марта, а на сегодняшний день я ни копейки не получил. Говорю: давайте разрывать, вы платите мне зарплату за два месяца, что я тут нахожусь, и покупаете билет домой. Жду уже третью неделю — у меня опасения, что мне ничего не выплатят. И не знаю, как решать этот вопрос: через ФИФА или через российское посольство. Но клуб обещал всё отдать в конце мая», — заявил он.
Короев является воспитанником ЦСКА.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий на правах аренды в шведском «Норрчёпинге», не планирует возвращаться в московский клуб.