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Sky Italia: «Ювентус» оштрафован на €718 тыс. по делу о финансовых махинациях

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Федеральный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) принял очередные дисциплинарные санкции в отношении «Ювентуса».
Sky Italia: «Ювентус» оштрафован на €718 тыс. по делу о финансовых махинациях
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sky Italia, клуб оштрафован на €718 тыс. по делу о финансовых махинациях.

По информации источника, туринский клуб признал факт нарушений и отказался подавать апелляцию на решение снять с клуба десять очков в турнирной таблице.

Туринская команда с 59 очками опустилась со второго на седьмое место в турнирной таблице.

Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на год или более.

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