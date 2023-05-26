La Gazzetta dello Sport: УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на год или более
УЕФА ждёт от руководства туринского клуба отказа от проекта Суперлиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что «Ювентус» не идёт на контакт с главой европейской организации Александером Чеферином.
Прокуратура FIGC считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20.
Туринская команда с 59 очками опустилась со второго на седьмое место в турнирной таблице. Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.
Ранее сообщалось, что нападающий Анхель Ди Мария по окончании сезона Серии А покинет «Ювентус».