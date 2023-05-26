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La Gazzetta dello Sport: УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков на год или более

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить туринский «Ювентус» из еврокубков на год или более из-за проекта Суперлиги и финансовых махинаций.

УЕФА ждёт от руководства туринского клуба отказа от проекта Суперлиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что «Ювентус» не идёт на контакт с главой европейской организации Александером Чеферином. 

Прокуратура FIGC считает, что «Ювентус» организовал незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/20.

Туринская команда с 59 очками опустилась со второго на седьмое место в турнирной таблице. Зимой 2023 года «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в Серии А из‑за финансовых нарушений. Позже решение было пересмотрено.

Ранее сообщалось, что нападающий Анхель Ди Мария по окончании сезона Серии А покинет «Ювентус».

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