Тарпищев считает, что Мирра Андреева выглядит лучше многих сеяных на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об игре российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Андреевой бояться нечего, груз ответственности не довлеет, а каждая победа только добавляет эмоций, появляется эйфория. Мирра цепкая, у неё хорошая моторность. А по мобилизации нервной системы она выглядит лучше многих сеяных», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянка обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 56 минут.

Таким образом, Андреева одержала первую победу на турнирах Большого шлема.

В следующем круге Андреева сыграет с француженкой Диан Парри.

Ранее Тарпищев отреагировал на победу Андрея Рублёва в стартовом матче «Ролан Гаррос».