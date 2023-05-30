Тарпищев считает, что Мирра Андреева выглядит лучше многих сеяных на «Ролан Гаррос»
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«Андреевой бояться нечего, груз ответственности не довлеет, а каждая победа только добавляет эмоций, появляется эйфория. Мирра цепкая, у неё хорошая моторность. А по мобилизации нервной системы она выглядит лучше многих сеяных», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянка обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 56 минут.
Таким образом, Андреева одержала первую победу на турнирах Большого шлема.
В следующем круге Андреева сыграет с француженкой Диан Парри.
Ранее Тарпищев отреагировал на победу Андрея Рублёва в стартовом матче «Ролан Гаррос».