Тарпищев: Рублёва колбасило в первом матче на «Ролан Гаррос»
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«Его в первом матче колбасило. Медленные корты — приходилось терпеть. Но это свойственно турнирам Большого шлема — на пик формы надо выходить постепенно. Андрей молодец, что справился», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянин одержал победу над сербом Ласло Джере в первом круге турнира. Следующим соперником Рублёва будет французский теннисист Корентен Муте (61-я ракетка мира).
Ранее Тарпищев оценил перспективы Рублёва выиграть «Ролан Гаррос».