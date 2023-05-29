Тарпищев: Рублёва колбасило в первом матче на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Андрея Рублёва в стартовом матче «Ролан Гаррос».

«Его в первом матче колбасило. Медленные корты — приходилось терпеть. Но это свойственно турнирам Большого шлема — на пик формы надо выходить постепенно. Андрей молодец, что справился», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин одержал победу над сербом Ласло Джере в первом круге турнира. Следующим соперником Рублёва будет французский теннисист Корентен Муте (61-я ракетка мира).

Ранее Тарпищев оценил перспективы Рублёва выиграть «Ролан Гаррос».