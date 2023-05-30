«РБ Спорт»: «Рубин» хочет приобрести Сутормина у «Зенита»
- РИА Новости
Как сообщает «РБ Спорт», «Рубин» готов выкупить Сутормина, а сам футболист не против возможного перехода, так как недоволен своим положением в «Зените».
В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Сутормин заявил, что задумывается о переходе в европейский клуб.