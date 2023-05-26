Сутормин заявил, что задумывается о переходе в европейский клуб
- РИА Новости
«Думал ли попробовать поиграть в Европе? Да, и сейчас думаю. Дай бог, чтобы появился вариант. После «Зенита» нужно достойное предложение», — приводит слова Сутормина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Сутормин высказался о зарплатах футболистов в России.