Сутормин заявил, что задумывается о переходе в европейский клуб

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что думает о переходе в европейский клуб.

«Думал ли попробовать поиграть в Европе? Да, и сейчас думаю. Дай бог, чтобы появился вариант. После «Зенита» нужно достойное предложение», — приводит слова Сутормина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Сутормин высказался о зарплатах футболистов в России.