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Полузащитник «Зенита» Сутормин считает зарплаты футболистов обоснованными

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о зарплатах футболистов в России.
Полузащитник «Зенита» Сутормин считает зарплаты футболистов обоснованными
  • РИА Новости

«Футболисты много зарабатывают? Да, но это обоснованные деньги. Считаю, что учителя, врачи и другие подобные профессии должны получать больше. Многие судят по футболистам Премьер-лиги, а в Первой и Второй люди получают по 70—80 тыс. рублей», — сказал Сутормин на YouTube-канале «СБГ Шоу».

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Роберта Ренана, дал понять, что бразильский защитник не собирается уходить в летнее трансферное окно из «Зенита».

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