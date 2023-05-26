Полузащитник «Зенита» Сутормин считает зарплаты футболистов обоснованными

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о зарплатах футболистов в России.

«Футболисты много зарабатывают? Да, но это обоснованные деньги. Считаю, что учителя, врачи и другие подобные профессии должны получать больше. Многие судят по футболистам Премьер-лиги, а в Первой и Второй люди получают по 70—80 тыс. рублей», — сказал Сутормин на YouTube-канале «СБГ Шоу».

В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Роберта Ренана, дал понять, что бразильский защитник не собирается уходить в летнее трансферное окно из «Зенита».