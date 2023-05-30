Сборная России по футболу не будет проводить товарищеские матчи до осени

Российский футбольный союз (РФС) рассказал, когда состоится следующий учебно-тренировочный сбор национальной команды.

Как сообщается на официальном сайте организации, данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.

В марте сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Напомним, что подопечные Валерия Карпина не принимают участия в международных турнирах из-за отстранения ФИФА и УЕФА.

Ранее сборная России обыграла команду Киргизии на турнире развития УЕФА.