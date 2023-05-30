Макаренко: лёгкая атлетика не такой популярный вид спорта, хотя он и является базовым

Российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 100 м, Кристина Макаренко высказалась о популярности лёгкой атлетики.

При этом она призналась, что не испытывает обиды из-за того, что обычным людям больше нравится наблюдать за показательными выступлениями фигуристок, нежели за соревнованиями профильных спортсменов.

«Я понимаю, что лёгкая атлетика не такой популярный вид, хотя он и является базовым в спорте. Обиды как таковой, наверное, нет, просто хочется, чтобы люди смотрели не только на звёзд, но и на нас. А ещё я хочу попросить спортсменов из других видов, которые приедут на Никольскую, чтобы они оставались искренне поболеть за легкоатлетов, а не уходили сразу после своих забегов», — подчеркнула Макаренко.

Ранее Макаренко посетовала на то, что всё внимание в преддверии Недели лёгкой атлетики сосредоточено на приглашённых участниках, а не на непосредственных представителях вида.