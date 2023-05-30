Представители Педро Роши не исключили возможность возвращения футболиста в РПЛ

В агентстве бывшего игрока «Спартака» Педро Роши высказались о возможном возвращении футболиста в чемпионат России.

«Готов ли Педро Роша вернуться в чемпионат России этим летом? Многое будет зависеть от самого предложения», — приводит слова агентства HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS Metaratings.ru.

27-летний форвард присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил один мяч. При этом с 2019 года Роша выступал на правах аренды у себя на родине за «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

11 августа «Форталеза» объявила о подписании контракта с Рошей. Контракт с футболистом действует до конца 2022-го с опцией продления на год.

Ранее защитник «Спартака» Дуарте объяснил своё удаление в матче с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.