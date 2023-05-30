Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Представители Педро Роши не исключили возможность возвращения футболиста в РПЛ

Короткая ссылка
В агентстве бывшего игрока «Спартака» Педро Роши высказались о возможном возвращении футболиста в чемпионат России.
Представители Педро Роши не исключили возможность возвращения футболиста в РПЛ
  • РИА Новости

«Готов ли Педро Роша вернуться в чемпионат России этим летом? Многое будет зависеть от самого предложения», — приводит слова агентства HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS Metaratings.ru.

27-летний форвард присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил один мяч. При этом с 2019 года Роша выступал на правах аренды у себя на родине за «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

11 августа «Форталеза» объявила о подписании контракта с Рошей. Контракт с футболистом действует до конца 2022-го с опцией продления на год.

Ранее защитник «Спартака» Дуарте объяснил своё удаление в матче с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить