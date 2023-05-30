Защитник «Спартака» Дуарте объяснил своё удаление в матче с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ
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«Разумеется, не хотел идти в жёсткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше, а я уже просто не мог никуда деться — в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил», — приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».
Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.
«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я минута).
Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о последних результатах московского клуба и шансах на второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).