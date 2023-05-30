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Защитник «Спартака» Дуарте объяснил своё удаление в матче с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте высказался о своём удалении в матче с «Зенитом» в 26-м туре чемпионата России.
Защитник «Спартака» Дуарте объяснил своё удаление в матче с «Зенитом» в 26-м туре РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Разумеется, не хотел идти в жёсткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше, а я уже просто не мог никуда деться — в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил», — приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я минута).

Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о последних результатах московского клуба и шансах на второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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